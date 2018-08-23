Открылись новые детали конфликта полицейского и хозяина бойцовского пса

Рунет второй день обсуждает стычку владельца стаффордширского терьера, инвалида-сердечника Константина с полицейским в Новосибирске. Внимание общественности привлек пост дочери Константина с душераздирающими подробностями конфликта.

«Мои родители 4 января 2019 года в 10:45 пошли в аптеку на улице Титова 30, к ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были „стеклянные“, с вопросом: „почему собака без намордника?“ Собака была на поводке, а ношение намордника при присутствующем поводке необязательно. Родители понимая, что он не в должном виде, резкий запах алкоголя исходящий от него, глаза „стеклянные“, мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было на распашку, шапка набекрень, пояснили данному сотруднику, что намордник не одели на собаку, по той причине, что собака на коротком поводке и пошли в сторону нашего дома», — написала девушка в Инстаграме.



После этого, по ее словам, полицейский буквально набросился на мужчину и принялся его избивать, а тому пришлось сдерживать своего пса, чтобы он не покусал стража порядка. Описание истории сопровождалось видеозаписью, на которой сразу несколько людей настойчиво и с использованием нецензурной лексики требуют от полицейского представиться и обвиняют его в нападении на инвалида. Полицейский пребывает в растерянности, а состояние пострадавшего собачника запись оценить не позволяет.

«Позже мы выяснили, что сотрудника полиции зовут Будуква Евгений Анатольевич. Дальше моего папу забрали в полицейский участок. Там мы выяснили, что на моих родителей собирают дело по ст 318 УК РФ (наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.) Мой папа-инвалид 2 группы по сердцу, в отделении полиции ему стало плохо», — пожаловалась блогерша.

Между тем, журналистам из kp.ru удалось выяснить новые детали этого конфликта. Оказалось, что общение Константина и его супруги по имени Лариса с полицейским с самого начала проходило некорректно. «Я повернулась, говорю: „Мужчина, вы пьяны, идите проспитесь“. Эта фраза видимо задела человека», — призналась женщина.

Появились в рассказе женщины и другие интересные подробности. «Я кричу: „Люди, помогите! Сотрудник убивает моего мужа“. Люди стоят, говорят: „Раз полиция, значит, все правильно делает“. В этот момент из ломбарда выскакивает парень. Здоровый парень с пистолетом. Хватает меня, теребет. Девушка из толпы говорит: „Отпустите ее немедленно!“ Он меня отпускает. Я понимаю, что человек в форме убивает моего мужа, он пытается достать пистолет», — рассказала она.

«В это же время приезжает прям несколько нарядов полиции. Четыре или пять машин, и просто человек двадцать на нас летят с автоматами. И один кричит: „Я сейчас собаку застрелю!“ Я говорю: „Причем здесь собака, ваш сотрудник в непотребном виде убивает моего мужа“. Они встали, сами опешили. Они пытались моего мужа скрутить, надеть на него наручники. Мы говорим: „Он не сопротивляется, не буянит“. Он сел с ними, поехал», — добавила Лариса.



Константин предоставил журналистам копию справки из поликлиники, в которой сказано, что он обратился к врачам на следующий день после инцидента. Ему диагностировали ушиб грудной клетки, рекомендовали ограничение физической нагрузки на срок до трех недель.



Свою версию конфликта представили и в местном Управлении МВД. Там уверены, что граждане с собакой неадекватно отреагировали на обращение к ним сотрудника полиции, пес укусил его не менее четырех раз, и подчеркивают — их коллега был трезв, что подтверждается актом проведенного в тот же день медицинского освидетельствования.

Есть и официальное сообщение от Следственного комитета: «В ходе проверки установлено, что 4 января 2019 года сотрудник полиции сделал замечание гражданину, что собака бойцовской породы находится в общественном месте без намордника, в ответ хозяин собаки публично оскорбил в грубой нецензурной форме сотрудника полиции. В момент пресечения противоправных действий гражданина, сотруднику полиции были нанесены телесные повреждения».

Разобраться в том, кто прав в этой истории, а кто виноват, могут помочь свидетели и записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, согласно статье 13 недавно принятого федерального закона «Об ответственном обращении с животными» от 27 декабря 2018 года выгуливать собак без поводка и намордника запрещено, но это касается только потенциально опасных пород. Список таких пород должен быть составлен правительством и опубликован отдельным документом, но пока его нет. На этапе обсуждения в Госдуме в законопроекте присутствовал краткий перечень опасных пород, куда входили и стаффордширские терьеры, и питбули, и огромные алабаи, но в итоговую версию текста закона список не попал.

Правила выгула собак также установлены отдельными законами субъектов федерации. Согласно пункту 2 статьи 4.5 Закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» вывод собак в общественные места «без поводка и (или) намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула собак) влечет наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей».

В Московской области требования к собачникам строже. Согласно 66 статье закона «О благоустройстве» от 30 декабря 2014 года выгул собак разрешается «только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение», а без поводка и намордника собака может гулять лишь на специальных площадках для выгула. Вообще нельзя выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования. Аналогичные требования к выгулу установлены в Москве.

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