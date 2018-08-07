Сбивший спортсменку краснодарский судья избежал уголовного преследования

Экс-судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров избежал уголовного преследования после декабрьского инцидента с наездом на 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву. Изучившие ситуацию представители Следственного комитета не нашли оснований для возбуждения дела, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы СК.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, — гласит распространенное Следственным комитетом заявление.

Следователи направили в прокуратуру Краснодарского края копии материалов проверки для решения вопроса о возбуждении административного делопроизводства.

Такое решение в СК объяснили отсутствием тяжелого вреда здоровью пострадавшей, причинение которого может считаться основанием для начала уголовного процесса. По сведениям агентства, процедура медицинского освидетельствования показала наличие у Виктории травм средней степени тяжести.

Отсутствие уголовно наказуемого деяния предполагает привлечение лица, совершившего ДТП, к ответственности в рамках административного законодательства, — констатировали в ведомстве.

При этом, по словам матери пострадавшей, результатом ДТП для Виктории стали гипс и перенесенная операция.

Напомним, инцидент с наездом на 18-летнюю чемпионку Краснодарского края по тхэквондо Викторию Звереву произошел 21 декабря. Белый KIA Optima, за рулем которого находился Арсен Крикоров, сбил девушку в темное время суток на пешеходном переходе.

После аварии судья, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался покинуть место ДТП, а не сумев этого сделать, начал угрожать случайным свидетелям.

Позже очевидцам ДТП стали поступать звонки с просьбами подтвердить, что Крикоров не собирался скрываться и пытался оказать пострадавшей первую помощь.

16 января на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда появилось сообщение о решении Крикорова уйти в отставку.



Чуть позже мать пострадавшей дала понять, что не пойдет на мировое соглашение. Ущерб, нанесенный здоровью и моральному состоянию дочери, женщина предварительно оценила в 3 миллиона рублей.