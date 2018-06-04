Свидетель ДТП с пьяным военным судьей пожаловался на угрозы

Один из свидетелей резонансного ДТП с участием краснодарского судьи Арсена Крикорова сириец Наурас Муамар заявил о получении угроз, связанных с этой аварией.

«Я подошел посмотреть, а там на пешеходном переходе лежит девушка. Она плакала, кричала, у нее колено выбито было. Она рассказала, что ее машина сбила. Лежала на асфальте, а было холодно. Мы с другом сняли с себя куртки, укрыли девушку и пошли к водителю, который ее сбил. На видео с места ДТП видно, что я в одной футболке перед ним стою. От водителя очень сильно пахло алкоголем и он кричал», — рассказал RT Муамар.



«Три дня назад позвонил человек. Он просил сказать, что водитель иномарки помогал девушке, что не пытался уезжать, но я сказал, что буду говорить так, как все было на самом деле. Я хочу помочь семье девочки и рассказать все, как было», — добавил молодой человек. Муамар живет в России уже шесть лет и пытается получить российское гражданство.



Напомним, ДТП с участием Арсена Крикорова произошло 21 декабря. Очевидцы утверждают, что Крикоров на KIA Optima сбил 18-летнюю Викторию Звереву, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на мигающий желтый свет. Она получила травму колена. Возможно, ей предстоит операция. Девушка — тхэквондистка, состоит в сборной Краснодарского края.

По словам второго свидетеля, Максима Константинова, судья сделал вид, что девушка специально бросилась под машину, и начал обвинять ее и очевидцев в мошенничестве, а затем и вовсе попытался скрыться с места аварии, но очевидцы заблокировали его автомобиль. Тогда Крикоров стал кричать, что он судья и что это нападение на судью.

Прибывшие на место полицейские отказались принимать меры к нарушителю. Мать пострадавшей Марина Зверева рассказала, что после того, как о происшествии написали СМИ, Крикоров позвонил ей и предложил «побыстрее закончить это дело», но не предложил никакой помощи.

Как сообщал «Ридус», председатель Краснодарского гарнизонного военного суда Владимир Чибизов заявил, что ему известно о ДТП с участием подчиненного, в связи с чем «рассматривается вопрос о проведении служебной проверки» в отношении Крикорова.