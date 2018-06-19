Мать сбитой в Краснодаре девушки отказалась идти на мировую с экс-судьей

Восемнадцатилетняя чемпионка Краснодарского края по тхэквондо Виктория Зверева, пострадавшая от наезда автомобиля, за рулем которого находился судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, не пойдет на мировое соглашение и будет добиваться наказания виновника ДТП.

Об этом в четверг рассказала мать девушки Марина Зверева.

«Когда я услышала, что он обвиняет меня в вымогательстве, я удалила его номер и не хочу с ним больше встречаться. Предлагал его начальник, чтобы мы рассмотрели вопрос о мировом соглашении сторон, но после того, как я услышала, что он (судья — прим. „Ридуса“) говорит, я сказала, что нет. Мы будем подавать в суд», — заявила женщина.

По словам Марины Зверевой, Крикоров до сих пор не предложил компенсировать ущерб, нанесенный здоровью ее дочери. После ДТП девушка оказалась в больнице, где ей был наложен гипс и проведена операция.

Общие затраты на лечение и реабилитацию Виктории, включая необходимость ухода в неоплачиваемый отпуск по уходу за пострадавшей, могут составить около одного миллиона 200 тысяч рублей, отметила мать пострадавшей.

Еще около 1,8 миллиона женщина рассчитывает получить с Крикорова в качестве компенсации нанесенного морального вреда.

Общая сумма около трех миллионов рублей. На третий день после того, как случилось это, мы с ним встречались, я ему этот лист показала, он взял, сказал, что подумает и ушел, — приводит слова Марины Зверевой ТАСС.

Напомним, ДТП с участием автомобиля KIA Optima, за рулем которого находился Арсен Крикоров, произошло 21 декабря. После аварии судья, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался покинуть место наезда, однако был задержан очевидцами.

Его последующее поведение записал на видео один из свидетелей произошедшего.

Позже очевидцам ДТП начали поступать звонки с просьбами подтвердить, что Крикоров не собирался скрываться и пытался оказать пострадавшей первую помощь.

16 января на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда появилось сообщение о решении Крикорова уйти в отставку.