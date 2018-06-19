Мать сбитой в Краснодаре девушки отказалась идти на мировую с экс-судьей
- 17 января 2019, 22:16
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Восемнадцатилетняя чемпионка Краснодарского края по тхэквондо Виктория Зверева, пострадавшая от наезда автомобиля, за рулем которого находился судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, не пойдет на мировое соглашение и будет добиваться наказания виновника ДТП.
Об этом в четверг рассказала мать девушки Марина Зверева.
«Когда я услышала, что он обвиняет меня в вымогательстве, я удалила его номер и не хочу с ним больше встречаться. Предлагал его начальник, чтобы мы рассмотрели вопрос о мировом соглашении сторон, но после того, как я услышала, что он (судья — прим. „Ридуса“) говорит, я сказала, что нет. Мы будем подавать в суд», — заявила женщина.
По словам Марины Зверевой, Крикоров до сих пор не предложил компенсировать ущерб, нанесенный здоровью ее дочери. После ДТП девушка оказалась в больнице, где ей был наложен гипс и проведена операция.
Общие затраты на лечение и реабилитацию Виктории, включая необходимость ухода в неоплачиваемый отпуск по уходу за пострадавшей, могут составить около одного миллиона 200 тысяч рублей, отметила мать пострадавшей.
Еще около 1,8 миллиона женщина рассчитывает получить с Крикорова в качестве компенсации нанесенного морального вреда.
Общая сумма около трех миллионов рублей. На третий день после того, как случилось это, мы с ним встречались, я ему этот лист показала, он взял, сказал, что подумает и ушел, — приводит слова Марины Зверевой ТАСС.
Напомним, ДТП с участием автомобиля KIA Optima, за рулем которого находился Арсен Крикоров, произошло 21 декабря. После аварии судья, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался покинуть место наезда, однако был задержан очевидцами.
Его последующее поведение записал на видео один из свидетелей произошедшего.
Позже очевидцам ДТП начали поступать звонки с просьбами подтвердить, что Крикоров не собирался скрываться и пытался оказать пострадавшей первую помощь.
16 января на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда появилось сообщение о решении Крикорова уйти в отставку.
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