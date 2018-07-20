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Военный министр Британии пообещал заставить Россию «платить за провокации»

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© wikimedia.org

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондон должен быть готов использовать силу против Москвы и заставить заплатить Россию «за провокации». СМИ опубликовали выдержки из текста его речи, которую он должен произнести 11 февраля.

«Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны усилить наше глобальное присутствие, увеличить нашу поражающую способность и увеличить наш вес на международной арене», — цитирует один из тезисов выступления «Рейтерс».

Уильямсон в своей речи намерен напомнить согражданам о тесных военных связях Лондона и Вашингтона, а также поддержать призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону ради борьбы с «российскими провокациями».

Из речи министра следует, что Британия и ее союзники должны были быть готовы «использовать жесткую силу для поддержки своих интересов». Среди конкретных предложений военного характера — отправка авианосца HMS Queen Elizabeth с самолетами F-35 в Тихий океан и развитие наступательных кибервозможностей.

Напомним, введение новых санкций против России осложняется шатдауном и острыми разногласиями между противниками и сторонниками президента Дональда Трампа в США, а в Великобритании — затянувшимся процессом выхода страны из Европейского союза. Тем не менее в начале февраля Сенат США большинством голосов одобрил законопроект под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», который предусматривает усиление санкций против Сирии и ее союзников — России и Ирана.

К позитивным сигналам в последний месяц можно отнести решение Минфина США о снятии санкции с компаний Олега Дерипаски, включая «Русал» и «ЕвроСибЭнерго», благодаря выполнению поставленных ранее условий.

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