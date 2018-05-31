В США сняли санкции с компаний Дерипаски

Министерство финансов США сообщило о снятии санкции с компаний Олега Дерипаски, включая «Русал» и «Евросибэнерго», благодаря выполнению поставленных ранее условий.

Как сообщает «Рейтерс», ограничения в отношении самого Дерипаски остались в силе.

Санкции с компаний российского предпринимателя были сняты, несмотря на возражения и противодействие членов Демократической партии в Конгрессе США. Сторонники сохранения санкций утверждали, что Дерипаска сотрудничает с президентом России Владимиром Путиным и сохранил за собой контроль над компаниями.

Напомним, промышленные активы Олега Дерипаски, в том числе значимые для экономики РФ компании «ЕвроСибЭнерго» и «Русал», объединены в холдинг En+ Group. Портфель En+ и сам Дерипаска попали в санкционный список Министерства финансов США 6 апреля 2018 года. При этом в Минфине США заявили, что освободят от санкций En+ Group, если доля Дерипаски не будет превышать 40%, а сам бизнесмен покинет состав совета директоров. Олег Дерипаска согласился выполнить эти условия. В ответ Минфин США отсрочил начало действий санкций.

Как сообщал «Ридус», ранее группа En+ запросила у российского правительства многомиллиардные льготы на энергорынке, которые предусматривали компенсацию убытков компаний Дерипаски через резкий рост цен на электричество для населения и бизнеса в России.

