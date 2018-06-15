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В Москве повторно задержали аспиранта, подозреваемого в изготовлении СВУ

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© youtube.com

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее задержанный по подозрению в изготовлении взрывчатки, повторно оказался в руках столичных правоохранителей. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката молодого человека Светланы Сидоркиной.

Азат задержан. Следователь по телефону сказала, что его отпустили, при этом меня не вызвали для ознакомления с соответствующим постановлением. Но как только она его отпустила, он снова был задержан новым подразделением полиции, — рассказала юрист.

Как сообщила адвокат, несколькими часами ранее Азат Мифтахов вышел из следственного изолятора. По мнению Светланы Сидоркиной, его освобождение связано с отсутствием у следствия доказательств вины Мифтахова.

В то же время в пресс-службе Московского областного суда подтвердили, что Следственный комитет отозвал ходатайство об аресте подозреваемого.

Следователь направил в суд ходатайство об отзыве материалов дела, поскольку основания для избрания меры пресечения отпали, — сообщил представитель судебной инстанции.

Напомним, сведения о задержании 25-летнего Азата Мифтахова и пяти его предполагаемых подельников появились 1 февраля. По версии следствия, молодые люди занимались незаконным изготовлением взрывчатых веществ.

На следующий день адвокат Мифтахова заявила о его исчезновении после допроса, однако позже ее подзащитный оказался в следственном изоляторе.

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