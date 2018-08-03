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Адвокат задержанного аспиранта МГУ заявила о его пропаже

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© visualhunt.com

Задержанный накануне по подозрению в изготовлении взрывчатки аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов бесследно исчез.

Об этом заявила его адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Там же следователь допросила его об изготовлении взрывчатых веществ.

«Следователь сказала, что после допроса она его отпустила, но его нигде нет, — сообщила Сидоркина РИА Новости. — Мы не можем его нигде найти».

Адвокат также рассказала, что уже обратилась по этому поводу в прокуратуру Балашихи, Генеральную прокуратуру и Следственное управление МВД. Сидоркина допускает, что аспирант все же задержан.

Она уточнила, что накануне сотрудники полиции задержали Мифтахова вместе с Даниилом Галкиным, которого после допроса отпустили, а вот местонахождение ее подзащитного до сих пор не известно.

Ранее сообщалось, что за изготовление СВУ в Москве были задержаны аспирант МГУ и 5 студентов. В ходе обыска, проведенного в комнате Мифтахова, было найдено большое количество улик: рации, бронежилеты, банки с алюминиевой пудрой.

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