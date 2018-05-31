За изготовление СВУ в Москве задержаны аспирант и 5 студентов МГУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых студентов МГУ, которые занимались изготовлением взрывчатых веществ (СВУ) прямо в общежитии университета.

Задержание произошло после того, как силовики собрали достаточно информации о деятельности ячейки анархистской организации, в которой состояли молодые люди, сообщает ФАН.

Изначально в поле зрение правоохранителей попал проживающий в общежитии МГУ аспирант из Татарстана. Он уже признался в том, что изготавливал взрывчатые вещества, а в парке МГУ проводил испытания перекиси ацетона.

Ранее он уже допускал правонарушения: весной 2018 года его оштрафовали на 45 тысяч рублей за применение силы по отношению к полицейскому.

В январе нынешнего года аспирант стал выносить из своей комнаты подозрительные предметы (перчатки, провода, химикаты), которые прятал в общежитии.

В ходе обыска, проведенного в его комнате в пятницу, 1 февраля, было найдено большое количество улик: рации, бронежилеты, банки с алюминиевой пудрой.

Задержанный выдал силовикам имена своих подельников, после чего их также задержали, пишет издание.

По имеющейся информации у РЕН ТВ, по меньшей мере один из задержанных является членом леворадикальной ячейки анархистов «Народная самооборона».

Как сообщает телеканал, 25-летний аспирант мехмата МГУ Азамат Мифтахов вошел в состав этой организации в 2014 году и с тех пор организовал несколько акций.

Пятеро задержанных студентов после дачи разъяснений, вероятно, будут отпущены, поскольку на данный момент установлено, что в изготовлении взрывчатых веществ они не участвовали.