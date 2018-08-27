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Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуайдо

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© EPA\TASS

Заявление Евросоюза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны заблокировала Италия, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, Италия наложила вето на заявление от имени ЕС во время неформальной встречи глав МИД стран — членов ЕС, проходившей 31 января — 1 февраля в Бухаресте.

Вышеупомянутое заявление, в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы, должна была сделать верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что после этого Евросоюз и Уругвай анонсировали первое министерское заседание международной контактной группы по Венесуэле, которое должно состояться в четверг, 7 февраля.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы. 

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 

Помимо России признавать Гуайдо и. о. президента Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.

26 января Германия, Франция, Испания, а затем Великобритания и Нидерланды пообещали признать Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в Венесуэле не объявят новые выборы.

Позднее Европарламент признал Гуайдо «легитимным временным президентом» и призвал принять аналогичное решение страны Евросоюза.

30 января Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны Хуану Гуайдо. Кроме того, ему закрыли доступ к банковским счетам и запретили совершать сделки с недвижимостью.

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