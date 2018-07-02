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Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции покидать страну

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© Miguel Gutiérrez/EPA\TASS

Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом республики, пишет газета El Nacional.

Кроме того, ему закрыли доступ к банковским счетам и запретили совершать сделки с недвижимостью.

Решение суда было принято в связи с обращением прокуратуры после введения американских санкций в отношении нефтяной компании PDVSA, отмечает РЕН ТВ.

В то же время, по данным издания, не все члены Верховного суда поддержали это решение.

В частности, судья Марисела Годой в знак протеста покинула пресс-конференцию, на которой председатель суда Майкель Морено объявил о принятых в отношении Гуайдо ограничениях.

Кроме того, судья Данило Мохика заявил, что не поддерживает принятое решение, «так как оно противоречит статьям 99 и 102 „Закона о Верховном суде“», отмечает газета.

В среду, 23 января, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Помимо России признавать Гуайдо и. о. президента Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.

По данным правозащитников на 27 января, в ходе протестов в Венесуэле были арестованы почти 800 человек.

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