Собчак сравнила себя со Сталиным
- 24 января 2019, 04:59
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг ее мужа Максима Виторгана, который избил режиссера Константина Богомолова.
«Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки. Но при этом мне, а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют „скандальность“ и „Дом-2“! Как говорил Довлатов, „Сталин — тиран, но кто написал миллион доносов?“» ― цитирует телеведущую ФАН.
При этом Ксения грязно выругалась непечатным выражением.
Напомним, конфликт между Виторганом и Богомоловым произошел 21 января в одном из московских кафе. Мужчины повздорили и вышли на улицу, где актер несколько раз ударил режиссера, сломав ему нос. По одной из версий, причиной стали слишком близкие Богомолова с Собчак.
Как сообщал «Ридус», на тему скандала высказались не только блогеры, но и публичные лица. В частности, специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников в резких выражениях раскритиковал поведение Виторгана и призвал изолировать его от общества.
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