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Собчак сравнила себя со Сталиным

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© Донат Сорокин/ТАСС

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандал вокруг ее мужа Максима Виторгана, который избил режиссера Константина Богомолова.

«Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки. Но при этом мне, а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют „скандальность“ и „Дом-2“! Как говорил Довлатов, „Сталин — тиран, но кто написал миллион доносов?“» ― цитирует телеведущую ФАН.

При этом Ксения грязно выругалась непечатным выражением.

Напомним, конфликт между Виторганом и Богомоловым произошел 21 января в одном из московских кафе. Мужчины повздорили и вышли на улицу, где актер несколько раз ударил режиссера, сломав ему нос. По одной из версий, причиной стали слишком близкие Богомолова с Собчак.

Как сообщал «Ридус», на тему скандала высказались не только блогеры, но и публичные лица. В частности, специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников в резких выражениях раскритиковал поведение Виторгана и призвал изолировать его от общества.

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Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlсегодня, 07:22

    При всем моем неуважении к Собчак я тоже не понимаю, зачем нам мусолят тему ее верности или неверности. Да пусть спит, с кем захочет. Почему-то меня это совсем не трогает.

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