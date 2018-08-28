В деле Арашуковых появился новый подозреваемый

В Следственном комитете сообщили о появлении еще одного подозреваемого по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей, в рамках которого уже арестованы сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков, его отец Рауль, а также еще четверо предполагаемых соучастников.

Расширить перечень задержанных до септета в ближайшее время может исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, с которым уже проводятся следственные действия. Сразу после завершения процедуры допроса следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении Кятова под арест, говорится в сообщении на сайте СК.

Напомним, самые серьезные обвинения, среди проходящих по этому делу, предъявлены Рауфу Арашукову. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийства и давление на свидетелей.

За остальными подозреваемыми, по версии следователей, значатся преступления, предусмотренные статьями «Мошенничество», а также «Создание и участие в преступном сообществе».

Следствию известно, что соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет, — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, члена Совета Федерации Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний 30 января. В тот же день ему предъявили обвинение сразу по ряду статей.

Несколькими часами позже в одном из петербургских офисов «Газпрома» был задержан его отец — советник генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков.

В четверг оперативники провели обыски в квартире Арашукова-младшего. Среди прочих вещей там обнаружились слитки золота, коллекция холодного оружия, а также крупная сумма наличности в иностранной валюте.

В пятницу следственные мероприятия продолжились еще в десяти городах. На данный момент в рамках расследования уголовного дела проведено уже более 40 обысков.