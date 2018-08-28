Девушка узнала, что влюблена в парня, который 11 лет назад спас ей жизнь

Девушка из Тайваня Линь Сяофэнь (Lin Xiaofen) уже четыре года встречается с парнем, и вот недавно она рассказала ему о страшной автокатастрофе, в которую попала одиннадцать лет назад. Тогда девушка потеряла много крови, и, чтобы спасти её жизнь, врачи перелили ей около пяти литров крови и литр тромбоцитов, пока она находилась в критическом состоянии.

«Может, тебе перелили мою кровь?» — в шутку спросил её бойфренд Лянь (Lian), который уже тогда был постоянным донором. Вопрос разжёг любопытство тайванки, и она решила запросить информацию о человеке, чью кровь она получила в госпитале. «Когда мне сказали, что моим донором был мистер Лянь из Синьчжу, я почти не удивилась», — рассказала журналистам Линь.

После проверки идентификационного номера донора сотрудники станции переливания крови подтвердили, что именно её нынешний парень Лянь спас ей жизнь за семь лет до того, как они познакомились. Пара решила, что эта история достойна голливудского фильма. А парень заявил, что всегда чувствовал «телепатическую» связь со своей девушкой, и решил воспользоваться моментом, чтобы побудить людей сдавать кровь. «У вас есть шанс спасти свою будущую жену, сдавайте кровь!» — сказал Лянь изданию The Mirror.

Интернет-пользователей поразила эта невероятная история, они решили, что это неплохой способ найти жену, и написали массу восхищённых комментариев:

Это магия крови!

Netflix должен снять об этой истории сериал!

Ах, так вот как заставить женщину влюбиться в тебя!

Я влюбился в свою жену, когда мы сдавали кровь другу. Таким образом, в некотором смысле мы также «связаны кровью».

Хорошая карма вернула ему должок. Чудесная история!

Так вот почему множество людей всё ещё одиноки. Они просто ещё не сдали достаточно крови :))

Предлагаю новый слоган: «Сдай кровь сегодня, спаси свою будущую жену завтра!»

Другие юзеры даже погрустили: «Итак, он получил жену через донорство? Всё, что я всегда получаю за сдачу крови, — это сок и печеньки. Лол».

А вы сдаёте кровь?

Недавно «Ридус» рассказывал, как семье прислали список людей, которых спас их умирающий сын, пожертвовав свои органы. И эту историю невозможно читать без слёз.

Также мы писали удивительную историю о девушке с амнезией, которая каждый день заново влюбляется в своего жениха. Сценарий фильма «50 первых поцелуев» воплотился в реальную жизнь.