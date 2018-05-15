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Девушка с амнезией каждый день снова влюбляется в своего жениха

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  • 30 января 2019, 12:57
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

24-летняя японка Маруяма два с половиной года встречалась со своим женихом по имени Ли Хуай. Пара собиралась пожениться, когда девушку, которая ехала на велосипеде, сбил автомобиль, и её жизнь разделилась на до и после. Из-за тяжёлой травмы Маруяма впала в кому, а когда очнулась, то оказалось, что она не узнаёт лица своих родных и близких людей.

Врачи надеялись, что память постепенно восстановится, однако спустя пару месяцев амнезия только прогрессировала, и японка начала забывать даже то, что происходило вчера. История поразительно похожа на сюжет голливудского фильма «50 первых поцелуев». В реальности жениху Маруямы так же, как герою фильма, приходится каждый день рассказывать невесте, кто он такой, и напоминать ей об их любви и планах пожениться.

Следуя рекомендации доктора, девушка ведёт дневник, в котором записывается всё, что с ней происходит, и каждый день перечитывает, надеясь вернуть потерянные воспоминания. Однако, не наблюдая особых успехов, девушка в какой-то момент отчаялась и предложила жениху расстаться. Но Ли верит в исцеляющую силу любви и не сдаётся. «Хоть ты и потеряла все свои воспоминания, мы можем создать новые!» — приводит слова влюблённого издание Daily Mail.

Видя такую самоотверженность жениха, Маруяма сама предложила ему пожениться. «Спасибо тебе за поддержку, любовь и заботу. За то, что ты принял эту другую, хрупкую версию меня. Мои симптомы становятся всё более серьёзными, и врачи говорят, что амнезия может ухудшиться, я могу снова потерять память и навсегда забыть тебя. Но если несмотря на это ты всё ещё хочешь быть со мной, давай поженимся!» — честно сказала парню девушка.

А в одном из японских телешоу Маруяма призналась журналистам: «Независимо от того, сколько раз я ещё потеряю память, я верю, что всегда буду влюбляться в Ли снова».

Что вы думаете об этой истории? Поделитесь своим мнением в комментариях, нам очень интересно!

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