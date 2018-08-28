Семье прислали список людей, которых спас их умирающий сын

Эту трогательную историю рассказала пользовательница Reddit. Её 28-летний брат Даниэль умер от острого приступа астмы, не приходя в сознание. Ещё при жизни парень решил стать донором и завещал свои органы нуждающимся. После трагической смерти молодого мужчины больница прислала его семье список спасённых им людей, многие из которых несколько лет ждали донорский орган. Эта душераздирающая история впечатлила сотни людей по всему миру.

Сегодня мы получили список всех людей, которых Даниэль смог спасти, пожертвовав свои органы. Только 1% умирающих решается на такое. Мой брат был моим лучшим другом и теперь стал героем не только для меня, но и для всех этих людей. Покойся с миром, Дэн — написала девушка в сообщении.

В письме врачи выразили семье соболезнование и восхищение поступком Даниэля, которым он спас сразу несколько жизней. Его органы пересадили детям и взрослым, которые получили шанс на новую здоровую жизнь.

Самому старшему реципиенту 1 год, а самому старшему — 54 года.

«Сердце Даниэля было пересажено 32-летнему мужчине.

Печень Даниэля была пересажена 54-летней женщине из Нью-Джерси. Она замужем и воспитывает ребёнка. Она ждала своей очереди на пересадку с февраля 2007 года. Её печень начала нормально функционировать, и мы рассчитываем на полное восстановление.

Часть печени пересадили годовалому мальчику.

Поджелудочная железа Даниэля и правая почка были пересажены 36-летнему мужчине, который ждал донорские органы с ноября 2018 года. Органы функционируют, и мужчина ждёт полного восстановления.

Левая почка была пересажена 6-летнему мальчику.

Даниэль также имел возможность стать донором тканей — они смогут помочь людям, страдающим от хронических болей и малоподвижности.

Пожалуйста, примите наши соболезнования в связи с вашей утратой. Надеемся, что вы найдете поддержку в нашем письме.

От имени всех, кого коснулся подарок Даниэля, мы благодарим вас.

Девушка выразила надежду, что когда-нибудь встретится с семьями людей, которых спас её старший брат и расскажет, каким замечательным человеком он был.

Я так горжусь братом, и моё сердце болит от этой потери, это письмо — единственная хорошая новость, и я цепляюсь за неё изо всех сил!

Пользователи восхитились поступком парня и написали множество слов поддержки.

«Это очень душераздирающая история. Соболезную твоей потере. Это письмо — настоящее сокровище для вашей семьи».

«Хорошо, что вы опубликовали это! Моя мама стоит в очереди на пересадку, и я думаю об этой истории с точки зрения реципиентов. Кажется, ваш брат великим человеком. Я сожалею о вашей потере».

«Пожалуйста, люди, пожертвуйте свои органы после смерти! Это вам ничего не стоит, они вам больше не пригодятся.

«Это душераздирающе и прекрасно одновременно. Мои соболезнования в связи с вашей потерей и моё уважение к вашему брату как донору. Надеюсь, тот факт, что он помог другим людям вести полноценную здоровую жизнь, приносит вам облегчение».

А вы готовы пожертвовать свои органы после смерти?