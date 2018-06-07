В ходе протестов в Венесуэле задержали почти 800 человек

Почти 800 человек арестованы в ходе протестов в Венесуэле, сообщил глава неправительственной правозащитной организации «Уголовный форум «Альфредо Ромеро.

«Семьсот девяносто один человек был задержан во время манифестаций с 21 января. Только 23 января было арестовано 632 человека. Это самая большая цифра арестов за один день с 1999 года», — написал правозащитник на своей странице в Twitter.

В субботу, 26 января, неправительственная организация «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» сообщила как минимум о 29 жертвах в результате беспорядков.



В среду, 23 января, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Заявление Гуайдо одобрил генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро, поддержку ему оперативно выразили правительства США, Канады, Дании, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Аргентины, Перу, Эквадора, Коста-Рики, Чили и Гватемалы.

Москва осудила попытку госпереворота в Венесуэле. МИД России, представители Госдумы и члены Совета Федерации заявили, что признают полномочия законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Помимо России признавать Гуайдо и. о. президента Венесуэлы отказались Турция, Мексика, Уругвай, Куба и Боливия.

В субботу, 26 января, госсекретарь США Майкл Помпео отказался комментировать возможность участия США в военной операции против действующего политического режима Венесуэлы.

