Помпео отказался комментировать возможность военного вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Майкл Помпео отказался комментировать возможность участия США в военной операции против действующего политического режима Венесуэлы.

Вместо этого, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, американский политик в очередной раз гарантировал поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, провозгласившему себя исполняющим обязанности президента страны, передает ТАСС.

Вопросы касаются того, что Соединенные Штаты сделают дальше. Я не буду строить предположения или выдвигать гипотезы. Знаю только, что мы решительно настроены на то, чтобы поддержать венесуэльский народ, чтобы он в конечном счете имел демократические институты, которых заслуживает, и вернул свою некогда чудесную страну на принадлежащее ей по праву место, — заявил Помпео.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время выступления госсекретаря США Майкла Помпео на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. © EPA/TASS

Аналогично уклончивый ответ американский госсекретарь дал на вопрос по поводу перспектив дальнейшего усиления экономического давления на Венесуэлу со стороны США.

Опять-таки я не буду строить предположения относительно того, какие еще процессы могут инициировать Соединенные Штаты. Тем не менее, знайте, что сейчас мы считаем Национальную ассамблею законным правящим органом. Они выбрали Хуана Гуайдо временным президентом, — заключил он.

Напомним, в рамках проходящего в субботу заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в Венесуэле, постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от Помпео четкого ответа насчет готовности США развернуть военную компанию против латиноамериканской страны.

Именно здесь, в этом зале должен прозвучать откровенный ответ: собирается ли Вашингтон в очередной раз нарушить Устав ООН? — заявил Небензя.

Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле. © EPA/ТАСС

Продолжая свое выступление, российский дипломат указал на международное давление на Каракас, призвав остальные страны отказаться от риторики ультиматумов, «чтобы в Венесуэле начался диалог в правовом поле, и чтобы ситуация стабилизировалась».

Напомним, за несколько часов до начала сегодняшнего заседания представители Испании, Германии, Франции и Великобритании практически одновременно потребовали от Мадуро в 8-дневный срок назначить дату новых выборов президента, пригрозив в противном случае признать полномочия Гуайдо.

Ранее о участии сотрудников администрации президента США в дестабилизации политической ситуации в Венесуэле сообщило американское издание The Wall Street Journal.