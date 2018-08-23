найти ×
   
  • USD -0.08
    65.92
  • EUR -0.40
    74.63
СохранитьСохранено0
×

004308

Самопровозглашенный «президент» Венесуэлы анонсировал амнистию

Small 25de0a1fdb

© DPA/TASS

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, анонсировал масштабную амнистию для нарушителей административного и уголовного кодексов, выступающих на стороне протестующих за «восстановление демократии».

Информацию о готовящемся документе оппозиционер разместил на своей странице в Twitter.

Будут предоставлены все конституционные гарантии защиты гражданским служащим и военным, которые в соответствии с 350 статьей Конституции сотрудничают в деле восстановления демократии. Военнослужащие и сотрудники полиции, способствующие восстановлению демократического порядка в стране, смогут влиться в демократическую жизнь страны, — говорится в опубликованном тексте.

В документе Гуаидо речь идет о снятии ответственности по расследованиям и приговорам, вынесенным с 1 января 1999 года (практически, с начала первого президентского срока предшественника Мадуро Уго Чавеса — прим. «Ридуса»).

Напомним, на фоне усугубляющегося политического кризиса в Венесуэле, в субботу, 26 января, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе США.

Присутствовавший на нем госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в очередной раз заявил о готовности администрации Дональда Трампа поддержать позицию Гуаидо. При этом, политик уклонился от ответа на вопрос о возможности введения дополнительных экономических санкций или проведения военной операции в Венесуэле со стороны США.

Тем временем, в Министерстве финансов США уже заявили, что правом на использование экономических активов Боливарианской Республики обладает именно Хуан Гуаидо, отмечает «Интерфакс».

Несколькими часами ранее Великобритания, Франция, ФРГ, а также ряд других европейских государств выдвинули ультиматум в адрес действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро с требованием назначить дату проведения новых президентских выборов в течение 8 дней.

Следует отметить, что во время сегодняшнего заседания в ООН представители России и Китая — стран-постоянных членов Совбеза — выступили с призывом остановить внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, осудив действия дестабилизирующих обстановку третьих стран.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Впервые прошла операция по трансплантации искусственных легких
9148969читать позжечитаю позже
Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
9261993читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

15018703читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

804612читать позжечитаю позже