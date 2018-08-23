Самопровозглашенный «президент» Венесуэлы анонсировал амнистию

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента страны, анонсировал масштабную амнистию для нарушителей административного и уголовного кодексов, выступающих на стороне протестующих за «восстановление демократии».

Информацию о готовящемся документе оппозиционер разместил на своей странице в Twitter.

Будут предоставлены все конституционные гарантии защиты гражданским служащим и военным, которые в соответствии с 350 статьей Конституции сотрудничают в деле восстановления демократии. Военнослужащие и сотрудники полиции, способствующие восстановлению демократического порядка в стране, смогут влиться в демократическую жизнь страны, — говорится в опубликованном тексте.

В документе Гуаидо речь идет о снятии ответственности по расследованиям и приговорам, вынесенным с 1 января 1999 года (практически, с начала первого президентского срока предшественника Мадуро Уго Чавеса — прим. «Ридуса»).

Напомним, на фоне усугубляющегося политического кризиса в Венесуэле, в субботу, 26 января, состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе США.

Присутствовавший на нем госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в очередной раз заявил о готовности администрации Дональда Трампа поддержать позицию Гуаидо. При этом, политик уклонился от ответа на вопрос о возможности введения дополнительных экономических санкций или проведения военной операции в Венесуэле со стороны США.

Тем временем, в Министерстве финансов США уже заявили, что правом на использование экономических активов Боливарианской Республики обладает именно Хуан Гуаидо, отмечает «Интерфакс».

Несколькими часами ранее Великобритания, Франция, ФРГ, а также ряд других европейских государств выдвинули ультиматум в адрес действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро с требованием назначить дату проведения новых президентских выборов в течение 8 дней.

Следует отметить, что во время сегодняшнего заседания в ООН представители России и Китая — стран-постоянных членов Совбеза — выступили с призывом остановить внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, осудив действия дестабилизирующих обстановку третьих стран.