Лавров озвучил российскую позицию по поводу ситуации в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил позицию российской делегации в ООН по поводу ситуации в Венесуэле.

Заявление главы МИД прозвучало в преддверии возможного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного этому вопросу. Накануне запрос на его проведение направили представители Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Мы знаем позицию США, знаем позицию тех, кто стремится идти в фарватере американской политики. То, что эта политика в отношении Венесуэлы, как и в отношении целого ряда других стран, разрушительна, даже не следует доказывать. Те открытые призывы к государственному перевороту у всех на виду, — заявил в пятницу Сергей Лавров.

По его словам, действия и высказывания официальных лиц США подрывают принципы Устава ООН и нормы межгосударственного общения.

Напомним, в случае удовлетворения запроса делегации США, заседание по поводу ситуации в Венесуэле может состояться уже в субботу, 26 января.

Тем временем, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро дал пресс-конференцию, в ходе которой выразил готовность лично встретиться с провозгласившим себя исполняющим обязанности главы государства лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Кроме того, Мадуро прокомментировал свое решение о высылке американских дипломатов из страны, заявив, что Венесуэла готова поддерживать любые отношения с Соединенными Штатами, кроме военных и политических.

Как сообщалось ранее, южноамериканская страна находится в состоянии глубокого политического кризиса, на улицах крупных городов проходят массовые демонстрации сторонников оппозиции.

Ранее представители США, а также ряда стран Европы и Латинской Америки поддержали заявление Хуана Гуайдо, создав дополнительное препятствие на пути к скорейшему урегулированию кризиса.