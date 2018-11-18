В США рассказали о письме Москве с перечнем требований по ДРСМД

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала о письме с перечнем необходимых шагов по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), переданном представителям Российской Федерации 15 января во время женевских переговоров.

По словам Томсон, упомянутый документ был вручен заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову и включал в себя исключительно требования, которые уже фигурировали в рамках совместного обсуждения мер по сохранению ДРСМД, передает ТАСС.

Мы оставили им письмо, излагающее, что им необходимо предпринять, чтобы вернуться к соблюдению. Это информация, которую мы уже ранее предоставляли. Шаги, которые необходимо сделать, — заявила она.

Напомним, на минувшей неделе Андреа Томпсон рассказала, что представители России и США не смогли прийти к взаимопониманию в ходе женевской сессии переговоров.

В то же время она уточнила, что основным требованием американских властей является уничтожение Россией ракеты 9М729, также известной под индексом SSC-8.

Накануне представители Министерства обороны РФ провели брифинг, на котором представили образец и технические характеристики вызвавшей разногласия ракеты. По заявлениям российских военных, дальность ее действия не превышает максимально допустимые в рамках ДРСМД 500 километров.

Послы НАТО и США презентацию проигнорировали, а в четверг утром официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан заявил, что Россия уже испытывала данное оружие на большую дальность.

Как сообщалось ранее, в начале декабря госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав Москву в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.