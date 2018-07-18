Американские СМИ рассказали о наиболее опасном российском оружии
- 19 января 2019, 10:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Наиболее опасное оружие, имеющее в распоряжении России, вовсе не ядерное, пишет американский журнал Foreign Policy.
Автор статьи отмечает, что гораздо большую опасность представляют российские ракеты наземного базирования с неядерными боеголовками.
В связи с этим, по мнению журналиста, Вашингтон делает ошибку, разрывая Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
России совсем не нужно наращивать ядерный потенциал — достаточно будет размещения высокоточных ракетных установок, сообщает URA.RU.
Как писал «Ридус», несколько дней назад заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон приостановит свои обязательствапо договору в заявленный срок 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств своего выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Она также отметила, что Соединенные Штаты после выхода из договора будут готовы начать разработку запрещенного соглашением оружия.
В декабре прошлого года Андреа Томпсон уже призывала Москву отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации), чтобы США не прекращали соблюдать ДРСМД.
Крылатые ракеты наземного базирования 9М729 разработаны ОКБ «Новатор» (город Екатеринбург) и представляют собой сухопутный вариант ракеты морского базирования 3M-54 «Калибр» с дальностью полета более 5500 километров.
По данным американских спецслужб, в начале 2017 года ракету 9М729 поставили в войска, в результате чего российской стороной был нарушен заключенный еще Михаилом Горбачевым Договор РСМД. Москва нарушение Договора отрицает и требует предоставить документально сформулированные претензии США.
В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Россию в систематическом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и заявил о выходе из него. В Москве это заявление назвали шантажом.
Президент России Владимир Путин, комментируя этот шаг заявил, что в случае поставки новых американских ракет в Европу Москва должна будет ответить зеркально.
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