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США напомнили РФ о главном условии сохранения ДРСМД

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© ТАСС/ Сергей Казак

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон потребовала уничтожения российских ракет 9М729, а также всех установок для их запуска, назвав меры по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предложенные Москвой, «нетранспарентными».

Такие заявления представитель Госдепартамента США сделала в четверг в интервью изданию «Коммерсант».

Русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Мы представили им список условий, которые должны быть выполнены, — заявила Андреа Томпсон.

По ее словам, представителям российской и американской делегаций не удалось найти компромиссного решения сложившейся ситуации в ходе последних переговоров, состоявшихся в Женеве в минувший вторник. Томпсон также заявила, что на данный момент предложений о проведении еще одной двусторонней встречи по вопросу сохранения ДРСМД из Москвы пока не поступало.

Кроме этого, собеседница издания прокомментировала инициативу российских властей продемонстрировать американской стороне образец ракеты 9М729 в качестве доказательства соответствия ее технических характеристик условиям действующего договора. По мнению Томпсон, подобная демонстрация не может считаться достаточно прозрачной мерой.

То, что Россия предложила, — это не меры транспарентности. Русские предложили демонстрацию, которая бы не подтвердила их нарушения. Нарушение состоит в дальности ракеты. Если нам просто дадут посмотреть на ракету в статике, это ничего не скажет нам о ее дальности, — отметила она.

В то же время представитель Госдепартамента отказалась раскрывать подробности по поводу данных, на основании которых военные эксперты США сделали вывод, что дальность 9М729 не превышает зафиксированную в ДРСМД отметку в 5500 километров.

Вместо этого Андреа Томпсон обратила внимание корреспондента на заключения стран — членов НАТО, поддержавших претензии США.

Это засекреченная информация, которой мы делились лишь в рамках закрытых переговоров. Могу лишь еще раз сказать: мы предоставили российским техническим экспертам достаточно информации, и тем не менее они отрицают, что такие испытания имели место, — заявила Томпсон.

Как ранее сообщал «Ридус», в начале декабря госсекретарь США Майк Помпео предъявил ультиматум российским властям, призвав Москву в 60-дневный срок вернуться к исполнению условий ДРСМД.

Основные претензии Вашингтона оказались связаны с разработкой и испытаниями российской ракеты 9М729, также известной под индексом SSC-8. По некоторым данным, она представляет собой «сухопутную» модификацию ракеты морского базирования 3M-54 «Калибр».

Напомним, по условиям ДРСМД, вступившего в силу летом 1988 года, России (как правопреемнице СССР) и США запрещается создавать и использовать ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Все ранее существовавшие советские и американские вооружения аналогичной дальности действия были уничтожены.

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