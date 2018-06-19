найти ×
   
  • USD +0.19
    66.55
  • EUR +0.01
    75.55
СохранитьСохранено0
×

00111

WADA назвало условия, при которых Россию могут отстранить от ОИ

Small default

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте организации.

Тем не менее в WADA отметили, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, если данные из московской лаборатории окажутся поддельными.

В сентябре 2018 года исполнительный комитет проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российская сторона, согласно решению исполкома, должна была предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок.

В начале января нынешнего года глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от WADA вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам организации. Поводом послужил срыв сроков доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

17 января группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу в Московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые данные о пробах российских спортсменов за 2011—2015 годы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5021415читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6058233читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Физический труд признан смертельно опасным

В исследованиях, проводившихся в 1960-2010 годах, приняли участие 193 696 человек.

10612871читать позжечитаю позже

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки19 июня 2018

Нанесение тату может вызвать хроническое воспаление мышц.

111209209читать позжечитаю позже