WADA назвало условия, при которых Россию могут отстранить от ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте организации.

Тем не менее в WADA отметили, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, если данные из московской лаборатории окажутся поддельными.

В сентябре 2018 года исполнительный комитет проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российская сторона, согласно решению исполкома, должна была предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок.

В начале января нынешнего года глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от WADA вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам организации. Поводом послужил срыв сроков доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

17 января группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу в Московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые данные о пробах российских спортсменов за 2011—2015 годы.