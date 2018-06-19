WADA назвало условия, при которых Россию могут отстранить от ОИ
- 22 января 2019, 21:44
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сохранило полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте организации.
Тем не менее в WADA отметили, что Россия может быть отстранена от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 года, если данные из московской лаборатории окажутся поддельными.
В сентябре 2018 года исполнительный комитет проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Российская сторона, согласно решению исполкома, должна была предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок.
В начале января нынешнего года глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от WADA вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам организации. Поводом послужил срыв сроков доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
17 января группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу в Московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые данные о пробах российских спортсменов за 2011—2015 годы.
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