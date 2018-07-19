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От WADA потребовали вновь отстранить Россию от соревнований

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© instagram.com

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA. Поводом послужил срыв сроков доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время, и WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», — цитирует Тайгарта РБК.

Делегация WADA прибыла в Москву еще 17 декабря, но не смогла получить данные из лаборатории, так как используемое оборудование для извлечения данных не было сертифицировано в России.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA признало практику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей установленным правилам, после чего в отношении российских спортсменов последовала целая череда обвинений в употреблении допинга. В декабре 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Играх-2014 в Сочи.

На Олимпийских играх в Южной Корее российские спортсмены, выступая под нейтральным флагом и в тяжелых условиях постоянного давления и нервотрепки сумели взять две золотые медали и еще 15 серебряных и бронзовых, завершив Олимпиаду громкой победой в хоккее.

28 февраля 2018 года МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, а в сентябре исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА. Вместе с тем, в конце декабря глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о риске изоляции российского спорта в грядущем 2019 году. По его словам, российский спорт вновь оказался стоящим «на краю пропасти». В Кремле пообещали прислушаться к мнению Гануса.

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