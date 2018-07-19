От WADA потребовали вновь отстранить Россию от соревнований

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от Всемирного антидопингового агентства (WADA) вновь лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA. Поводом послужил срыв сроков доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

«Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время, и WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», — цитирует Тайгарта РБК.

Делегация WADA прибыла в Москву еще 17 декабря, но не смогла получить данные из лаборатории, так как используемое оборудование для извлечения данных не было сертифицировано в России.

Напомним, в ноябре 2015 года WADA признало практику Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей установленным правилам, после чего в отношении российских спортсменов последовала целая череда обвинений в употреблении допинга. В декабре 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Играх-2014 в Сочи.

На Олимпийских играх в Южной Корее российские спортсмены, выступая под нейтральным флагом и в тяжелых условиях постоянного давления и нервотрепки сумели взять две золотые медали и еще 15 серебряных и бронзовых, завершив Олимпиаду громкой победой в хоккее.

28 февраля 2018 года МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России, а в сентябре исполком WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА. Вместе с тем, в конце декабря глава РУСАДА Юрий Ганус заявил о риске изоляции российского спорта в грядущем 2019 году. По его словам, российский спорт вновь оказался стоящим «на краю пропасти». В Кремле пообещали прислушаться к мнению Гануса.