Представители WADA получили данные о российских спортсменах

Группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила работу в Московской антидопинговой лаборатории, получив все необходимые данные о пробах российских спортсменов за 2011−2015 годы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг, 17 января, пресс-службой международной антидопинговой организации.

Эксперты WADA в составе трех человек успешно извлекли данные из Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует текст пресс-релиза «Интерфакс».

Завершение работ в российском Антидопинговом центре сегодня прокомментировал президент WADA Крейг Риди, назвавший это событие «большим прорывом к чистому спорту», передает агентство.

WADA переходит ко второму этапу, в ходе которого данные будут проверены на подлинность. У наших экспертов есть все необходимое для этого. Как только информация будет изучена, мы перейдем к третьему этапу и окажем поддержку любой федерации и другим антидопинговым организациям в спорах со спортсменами, принимавшими допинг, — заявил Риди.

Глава WADA уточнил, что данные, полученные сотрудниками агентства в Москве, будут повторно изучены до 30 июня текущего года.

Как ранее сообщал «Ридус», 22 января состоится конференция исполнительного комитета WADA, по результатам которой будет принято окончательное решение о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Напомним, ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA лишить РУСАДА статуса соответствия в связи с нарушением сроков выполнения предписанных ему обязательств.

