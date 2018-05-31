Как минимум шесть индийцев пропали при пожаре на судах в Черном море

В результате пожара, произошедшего на двух судах в районе Керченского пролива, не менее шести индийцев числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, среди погибших моряков как минимум двое — граждане Индии.

Сегодня совершавший поисково-спасательную операцию вертолет МЧС не обнаружил тел погибших в районе возгорания судов.



Ранее сообщалось, что, по уточненным данным, были спасены 12 моряков. Кроме того, из воды были извлечены 10 тел без признаков жизни.

Два судна «Канди» и «Маэстро» под флагами Танзании загорелись вечером в понедельник, 21 января, в нейтральных водах в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым). Танкеры везли сжиженный газ. По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв. На горящих судах находились 32 гражданина Турции и Индии.