Прокурору Чечни поручено поддержать доводы «Газпрома» по списанию долгов

Генпрокуратура РФ обратилась к прокурору Чечни с поручением поддержать доводы компании «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов за газ, накопившихся у жителей республики.

Ранее заместитель прокурора Чечни подал иск в суд с требованием списать долги с населения на 9,4 миллиарда рублей. А накануне «Газпром межрегионгаз Грозный» обратился в суд с апелляционной жалобой на это решение.

«В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка, — приводит РИА Новости сообщение федерального надзорного ведомства. — Исполнение поручения контролируется Генпрокуратурой РФ».

В надзорном ведомстве обратили внимание прокурора Чечни «на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций» и пояснили, что, в соответствии с действующим законодательством, истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. Она подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания, что определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом.

Как известно, 17 января Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» снять с жителей республики задолженность размером 9 миллиардов рублей.

В прокуратуре признали долги населения за газ «нереальными к взысканию» и обвинили дочернее предприятие «Газпрома» в том, что требование об оплате задолженности «создает в обществе социальную напряженность».

После появления этой новости в СМИ, во многих регионах России заявили о желательности списания долгов населения за газ. С предложениями «изучить чеченский опыт» выступили депутаты из Смоленской, Самарской, Курской и Астраханской областей, а также Башкортостана и Чувашии.

Тем не менее в компании «Газпром межрегионгаз» решение грозненского райсуда не признали и заявили о намерении обжаловать приговор.

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров обосновал списание долгов за газ боевыми действиями, которые велись на территории республики.