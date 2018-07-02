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Чеченский министр обосновал списание долгов за газ войной

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© Зубайр Байраков/ТАСС

Министр национальной политики Чечни Джамбулат Умаров заявил о том, что прецедент со списанием долгов за газ населению республики является уникальным и не может применяться в других регионах России.

«Чеченская Республика все-таки это регион со своей историей, со своей спецификой. Причем это не та специфика, где нужно говорить о том, что якобы Чеченская Республика имеет больше прав, чем все остальные регионы, это неправда», — заявил Умаров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. И я считаю, что это совершенно правильно», — добавил он.

Напомним, 17 января Заводской райсуд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» снять с жителей республики задолженность размером 9 миллиардов рублей. В прокуратуре отметили, что дочернее предприятие «Газпрома», рассылая массовые уведомления с требованием об оплате задолженности, «создавало в обществе социальную напряженность», что могло повлечь «протестные выступления населения». Долги населения за газ при этом были названы «нереальными к взысканию».

Как только новость об этом судебном решении появилась в СМИ, во многих регионах России поспешили заявить о желательности списания долгов населения за газ. Первыми с предложениями «изучить чеченский опыт» выступили депутаты из Смоленской, Самарской, Курской и Астраханской областей, а также Башкортостана и Чувашии. 

Тем не менее, в компании «Газпром межрегионгаз» решение грозненского райсуда не признали и заявили о намерении обжаловать приговор, поскольку поставщик газа «не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию».

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