Задержанный в Москве американский шпион оказался отставным морпехом

Задержанный в конце 2018 года в России по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан является отставным морским пехотинцем, выяснили зарубежные и российские СМИ.

Как сообщает американский телеканал CNN, Полу Уилану 48 лет, он родился в Канаде, но проживает в городе Нови, штат Мичиган, и работает директором по корпоративной безопасности в крупной компании BorgWarner, которая занимается поставкой автомобильных запчастей по всему миру.

«Мы глубоко обеспокоены его состоянием и благополучием. Его невиновность не вызывает сомнений, и мы верим, что его права будут соблюдаться», — заявил журналистам брат Уилана Дэвид.

Дэвид Уилан отметил, что Пол много раз бывал в России по работе и личным делам, а на этот раз прилетел в Москву, чтобы присутствовать на церемонии бракосочетания своего товарища, бывшего морского пехотинца, и гражданки России. Однако на свадьбе его так и не дождались.

Семья Уиланов узнала о задержании Пола лишь утром 31 декабря, после появления сообщений в СМИ. Дэвид Уилан заявил, что скорее обрадовался новостям о задержании брата сотрудниками ФСБ, так как всерьез опасался за его жизнь. Семья Пола обратилась за помощью в Конгресс, Госдепартамент и посольство США в России.



Из комментария Дэвида Уилана также стало известно, что его брат Пол несколько раз бывал в Ираке в составе корпуса морской пехоты США.

Как сообщал «Ридус», Центр общественных связей ФСБ официально подтвердил задержание Пола Уилана 31 декабря. Само задержание произошло 28 декабря «при проведении шпионской акции». В отношении американца возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), по которой ему грозит от 10 до 20 лет заключения. МИД России официально уведомил Соединенные Штаты о задержании.