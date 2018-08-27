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Задержанного в Москве «шпиона» попросили выпустить под залог

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Адвокат гражданина США Пола Уилана, обвиняемого российскими властями в шпионаже, обжаловал избранную в отношении его клиента меру пресечения, попросив суд выпустить подзащитного под залог.

Я направил жалобу на арест Уилана по почте, в своей жалобе я прошу изменить моему доверителю меру пресечения с ареста на залог в сумме, которую установит суд, — рассказал в четверг Владимир Жеребенков.

Сегодня же стало известно, что обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение в шпионаже, передает ТАСС.

На прошлой неделе, 29 декабря, суд санкционировал арест Пола Уилана сроком на два месяца. Таким образом, задержанный останется в СИЗО как минимум до конца февраля.

Напомним, 48-летнего гражданина США Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. В его отношении открыли уголовное производство по статье «Шпионаж», предполагающей до 20 лет лишения свободы.

Также известно, что в последние годы Уилан неоднократно посещал РФ, в этот раз он прибыл в Москву на свадьбу своего бывшего товарища по морской пехоте и гражданки России. В Соединенных Штатах задержанный проживал в городке Нови близ Детройта, где работал в компании BorgWarner, занимающейся торговлей автомобильными запчастями.

Семья Уилана уже обратилась за помощью в Конгресс и Государственный департамент США, а также в американское посольство в Москве.

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