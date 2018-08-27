Соцучреждения Магнитогорска получили письма с угрозами взрыва

После получения социальными учреждениями Магнитогорска анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах там в настоящее время проводится проверка.

«В данный момент проводится проверка информации о возможных взрывных устройствах в учреждениях Магнитогорска», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального УФСБ.

При этом учреждения продолжают работать в штатном порядке, уточнили в администрации города. «Ничего пока не подтвердилось», — цитирует агентство ее представителя.

В понедельник, 21 января, письма с угрозами взрыва получили по электронной почте практически все соцучреждения Магнитогорска, пояснил информированный источник.

Кинологи проверили уже большую часть учреждений. Эвакуация не объявлялась, некоторые руководители распускали всех сотрудников на период проверки.

Как известно, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Трагедия унесла жизни 39 человек.

В ответ на сообщения о том, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске, Следственный комитет России заявил о том, что версия взрыва бытового газа остается приоритетной.