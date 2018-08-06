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СКР призвал не верить в причастность террористов к ЧП в Магнитогорске

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© Валерий Шердюков/ТАСС

В ответ на сообщения о том, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ)* взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке в Магнитогорске, Следственный комитет России заявил о том, что версия взрыва бытового газа остается приоритетной.

Эксперты не нашли на месте происшествия следов взрывчатых веществ или их компонентов, приводит ФАН сообщение СКР.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только после проведения комплекса следственных действий и анализа полученных доказательств.

Она также посоветовала журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира, сообщает РЕН ТВ.

Как писал «Ридус», в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, произошедшего 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.

* организация запрещена в РФ.

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