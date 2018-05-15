Число жертв трагедии в Магнитогорске составило 39 человек

Специалисты МЧС извлекли из-под завалов разрушенного подъезда магнитогорской многоэтажки тело последнего, 39 погибшего. Об этом в четверг вечером рассказал первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Мы извлекли сегодня последнее, 39 тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию, — сообщил чиновник.

По словам Чуприяна, на данный момент родственники уже опознали 38 погибших, включая шестерых детей. Неустановленной остается личность одной из извлеченных спасателями женщин, передает РИА Новости.

Заместитель министра также отметил, что о полном завершении работ на месте трагедии речи еще не идет. В ближайшие часы спасатели попытаются обнаружить уцелевших животных.

Всего, более чем за трое суток непрерывной работы специалисты МЧС демонтировали более 2 тысяч кубических метров бетонных конструкций. Их работа осложнялась тяжелыми погодными условиями и угрозой обрушения уцелевшей части здания, которая сохранялась на протяжении всего времени поисков.

Очень много конструкций висело на „одной нитке“, их пришлось срезать, удалять. Коварная стена кирпичная, она нас держала в тонусе и могла в любой момент обрушиться. Но тем не менее выстояла, спасибо ей за это… Ее колебания до трех сантиметров уходили влево-вправо, — рассказал Александр Чуприн.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома произошло ранним утром 31 декабря. В одной из квартир многоэтажки прогремел сильный взрыв, после чего некоторым проснувшимся жильцам удалось благополучно покинуть свои жилища.

Несколько минут спустя произошло обрушение — в 7 подъезде рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж.

В первый день спасательных работ место трагедии посетили глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также президент страны Владимир Путин.

По указанию главы государства 31 декабря была создана специальная правительственная комиссия по ликвидации последствий обрушения.

Как стало известно сегодня, последняя проверка газосети пострадавшего дома проходила в мае 2018 года. Тогда сотрудники обслуживающей компании зафиксировали исправность всего оборудования многоэтажки.