Делом сбившего спортсменку краснодарского судьи займется прокуратура

Прокуратура Краснодарского края намерена привлечь к административной ответственности судью местного гарнизонного военного суда Арсена Крикорова, который в минувшем декабре на пешеходном переходе сбил 18-летнюю спортсменку Викторию Звереву, а затем пытался покинуть место аварии.

В настоящий момент представители надзорного органа готовят обращение в Генеральную прокуратуру РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы ведомства Антона Лопатина.

Готовим документы для отправки в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об обращении в Верховный суд с целью привлечения судьи к административной ответственности по двум статьям: наезд на пешехода и оставление места ДТП, — заявил Лопатин.

Как отмечает агентство, максимальный штраф за первое из упомянутых нарушений может достигать 2500 рублей. Кроме того, законом предусмотрено лишение водительских прав на срок до двух лет.

Вторая инкриминируемая Крикорову статья КоАП РФ «Оставление места ДТП» может обернуться административным арестом сроком до 15 суток и лишением права управления автомобилем на один год.

Напомним, инцидент с наездом на 18-летнюю чемпионку Краснодарского края по тхэквондо произошел 21 декабря. Белый KIA Optima, за рулем которого находился Арсен Крикоров, сбил девушку в темное время суток на пешеходном переходе.

После аварии судья, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался покинуть место ДТП, а не сумев этого сделать, начал угрожать случайным свидетелям.

Позже очевидцам ДТП стали поступать звонки с просьбами подтвердить, что Крикоров не собирался скрываться и пытался оказать пострадавшей первую помощь.

16 января на сайте Краснодарского гарнизонного военного суда появилось сообщение о решении Крикорова уйти в отставку.

Накануне мать пострадавшей, Марина Зверева, заявила, что не пойдет на мировое соглашение с Крикоровым. Ущерб, нанесенный здоровью и моральному состоянию дочери, женщина предварительно оценила в 3 миллиона рублей.