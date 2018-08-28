Судьба российского антидопингового агентства решится до конца месяца

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение о статусе российской национальной организации РУСАДА в рамках телефонной конференции, назначенной на 22 января. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном пресс-службой WADA.

Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января. WADA публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января, — сказано в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

Сомнений в положительном характере итогового решения исполкома добавляет ситуация вокруг трудностей, возникших у прибывших в Россию экспертов WADA в конце 2018 года. Как сообщал «Ридус», специалисты Всемирного антидопингового агентства не смогли получить доступ к пробам российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.

Между тем, предоставление данных о результатах этих допинг-проб в срок до 31 декабря являлась одним из обязательных условий полного возобновления полномочий Российского антидопингого агентства, решение о котором было принято на заседании исполкома в сентябре 2018 года.

Тем не менее, 10 января министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что представители WADA вновь приступили к работе в московской антидопинговой лаборатории. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе международной организации, передает ТАСС.

Напомним, ранее глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA лишить РУСАДА статуса соответствия в связи с нарушением сроков выполнения предписанных ему обязательств.