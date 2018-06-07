Число жертв взрыва газа в Шахтах удвоилось

До четырех человек увеличилось число жертв взрыва бытового газа в жилом доме города Шахты.

Судьба одного человека пока остается неизвестна.

«Обнаружены тела еще двух погибших — мужчины и женщины в квартире 68», — цитирует РИА Новости главу областного МЧС Вячеслава Бутко.

Ранее сообщалось, что 14 января в девятиэтажном жилом доме № 16 на улице Хабарова в городе Шахты произошел взрыв бытового газа, в результате чего частично обрушились восьмой и девятый этажи, а повреждения получили 16 квартир.

Согласно первоначальной информации погиб один человек, пострадали восемь, пятеро из них были госпитализированы.

При разборе завалов сотрудникам МЧС удалось спасти семерых человек.

Утром 15 января при разборе завалов была обнаружена погибшая женщина, предположительно, из квартиры номер 72.

Городские власти планируют объявить в среду, 16 января, день траура.