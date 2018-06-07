найти ×
   
  • USD -0.11
    67.08
  • EUR -0.12
    76.95
СохранитьСохранено0
×

004625

Число жертв взрыва газа в Шахтах удвоилось

Small f1a6d446e0

© Валерий Матыцин/ТАСС

До четырех человек увеличилось число жертв взрыва бытового газа в жилом доме города Шахты.

Судьба одного человека пока остается неизвестна.

«Обнаружены тела еще двух погибших — мужчины и женщины в квартире 68», — цитирует РИА Новости главу областного МЧС Вячеслава Бутко.

Ранее сообщалось, что 14 января в девятиэтажном жилом доме № 16 на улице Хабарова в городе Шахты произошел взрыв бытового газа, в результате чего частично обрушились восьмой и девятый этажи, а повреждения получили 16 квартир.

Согласно первоначальной информации погиб один человек, пострадали восемь, пятеро из них были госпитализированы.

При разборе завалов сотрудникам МЧС удалось спасти семерых человек.

Утром 15 января при разборе завалов была обнаружена погибшая женщина, предположительно, из квартиры номер 72.

Городские власти планируют объявить в среду, 16 января, день траура.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
12017906читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
3743724читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе

Во всем должна быть мера, особенно в выпитом кофе.

60225991читать позжечитаю позже

Здоровье
Ученые предупредили об опасности слишком долгого сна07 июня 2018

В течение 10 лет специалисты наблюдали за 1517 добровольцами.

4317412читать позжечитаю позже