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В городе Шахты произошел взрыв в жилой девятиэтажке

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В городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в жилой девятиэтажке на улице Хабарова. Основной версией происшествия названа детонация бытового газа.

По данным МЧС РФ, взрыв газа произошел в квартире на девятом этаже и частично разрушил четыре квартиры — две на восьмом, две на девятом этажах. В результате произошло обрушение перекрытий дома с девятого по восьмой этаж.

По имеющейся на данный час информации, погиб один человек, пострадали восемь, пятеро из них были госпитализированы. Семь человек остаются под завалами. Остальные жильцы дома эвакуированы в здание близлежащей школы, где развернут пункт временного размещения, сообщает ТАСС.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил «Интерфаксу», что причиной взрыва могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования.

Напомним, утром 31 декабря взрыв бытового газа произошел в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж. Число жертв трагедии составило 39 человек.

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