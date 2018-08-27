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Найдено тело второй жертвы взрыва газа в Шахтах

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© vk.com

В городе Шахты Ростовской области под завалами на месте разрушений в жилой девятиэтажке найдено тело женщины. Таким образом число погибших из-за взрыва газа 14 января увеличилось до двух человек.

«При разборе обнаружена погибшая женщина, предположительно, из квартиры номер 72», — передает РИА Новости сообщение МЧС.

Чтобы добраться до эпицентра взрыва специалисты демонтировали часть плит, так как в результате взрыва газа в доме частично обрушились девятый и восьмой этажи. Также были повреждены квартиры на седьмом и шестом этажах, а взрывной волной снесло часть крыши на соседнем доме.

Напомним, за последние две недели в России произошли два случая взрыва бытового газа: в Магнитогорске 31 декабря и в Шахтах 14 января. В результате в Магнитогорске погибли 39 человек.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россиянам следует ждать новых ЧП с бытовым газом.

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