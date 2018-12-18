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Кота случайно отправили посылкой по почте

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  • 17 декабря 2018, 13:20
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У канадки Жаклин Лейк (Jacqueline Lake) пропал кот по кличке Балу. Женщина с тремя детьми облазила весь дом, обошла окрестности, опросила соседей, но питомца нигде не было. Отчаявшаяся хозяйка написала о пропаже в соцсетях, приложив фотографии и отметив, что котик — чрезвычайно социальный и общительный зверь.

Пользователи сочувствовали Жаклин, но кот не находился. Пока через несколько дней женщине не позвонили из службы доставки Purolator. Заметно нервничающая сотрудница попросила Жаклин рассказать, что было в недавно отправленных ею посылках. Канадка сказала, что собрала коробки с подарками для друга и послушно перечислила, что в них находится. «А кота вы не отправляли?!» — последовал вопрос, от которого женщина чуть не упала в обморок.

Оказалось, что Балу, как все коты, обожает коробки и, когда его хозяйка упаковывала гостинцы, залез в одну из посылок и спрятался на дне. Удивительно, но Жаклин котика не заметила и отправила его посылкой через всю страну.

«Я смутно помню, что после упаковки одна из коробок показалась мне значительное тяжелее, чем изначально. Но я только лишь подумала: „Да, это странно“», — написала Жаклин в Facebook.

Удивительно, но кот сидел настолько тихо, что сумел остаться незамеченным. Годовалый Балу успел проделать половину пути, а потом, видимо, проголодался и сам вылез из коробки в Монреале. Там-то его и заметили сотрудники почты.

По словам Жаклин, больше всего она боялась сообщения о том, что котик погиб или задохнулся, но услышав, что её пушистый путешественник в полном порядке и уже едет домой на машине, расплакалась от счастья.

Ранее «Ридус» писал, как потерявшийся котёнок самостоятельно сел на поезд, чтобы вернуться домой, чем умилил всех сотрудников и пассажиров железной дороги.

Также мы рассказывали удивительную историю кошки, которая убежала из дома 13 лет назад, а потом была найдена в 60 км от дома и возвращена счастливой хозяйке.

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