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Российские биатлонистки одержали долгожданную победу в эстафете

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© youtube.com

Российские биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт одержали убедительную победу в командной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сегодняшнее достижение стало первым подобным успехом российских стреляющих лыжниц с 2012 года.

Командную дистанцию в 24 километра спортсменки сборной России преодолели с результатом в один час 18 минут 46,3 секунды. При этом, им удалось избежать попадания на штрафной круг, в среднем затратив по одному дополнительному патрону на каждом из восьми огневых рубежей.

Финишировавшая второй сборная Германии уступила россиянкам 33,5 секунды, замкнули призовую тройку чешские биатлонистки (36,7 секунды).

В это воскресенье в Оберхофе состоится и мужская эстафетная гонка. В составе российской команды выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. В активе Логинова уже есть золотая медаль нынешнего этапа Кубка мира, добытая в спринтерской гонке.

Соревнование начнется в 16:30 по московскому времени.

Накануне в Сети появилась информация о намерении экс-лидера мужской сборной России по биатлону Антона Шипулина баллотироваться в депутаты Государственной Думы по одному из округов Свердловской области.

В этот же день спортсмен разместил в своем Instagram совместную фотографию с губернатором региона Евгением Куйвашевым.

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Как работает узкоколейка в захолустье центральной Аргентины — фотоистория

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© griphon.livejournal.com

Довольно живописная узкоколейная линия, соединяющая второй город в стране с природным регионом Кордовские холмы (Sierras de Cordoba).

Линия не очень длинная. Сейчас действует только от Кордовы до Коскина (примерно 60 км).

© griphon. livejournal.com

Расписание. В день курсирует три рейса. Обратите внимание на цены. Сейчас доллар стоит 40 песо. Т. е. проезд вдоль всей линии (60 км) обойдётся вам меньше, чем в пол-доллара. Если ехать на более короткие расстояния, то выйдут совсем копейки. Автобус по тому же маршруту, обычно, в 10 раз больше.

Так, например, на момент поездки доллар стоил 20 песо. Билет «Родригес-дель-Бусто — Коскин» обошёлся нам в 5,80 песо (т.е. 25 центов), а автобусы — от 70 до 100 песо.

© griphon. livejournal.com

Поезд очень удобен для попадания в курортный регион Сьеррас-де-Кордова. Он популярен как у туристов, едущих погулять по горам, так и у кордовчан, желающих в выходные отдохнуть на природе. Ну и местные тоже в нём активно ездят.

© griphon. livejournal.com

Сами кордовские холмы, конечно, несравнимы по красоте и величественности с доминирующими на континенте и в стране Андами. Но, несмотря на это, оно вполне себе уютное и приятное место, куда можно заехать.

© griphon. livejournal.com

Начинается линия от второго вокзала — станции Alta Cordoba (Кордова-Верхняя). Станция находится в нескольких километрах от вокзала Кордова-главная, до центра туда можно дойти пешком. 

Однако в момент нашего посещения шёл ремонт, и поезда отправлялись с мелкой станции Родригес-дель-Бусто, расположенной на далёкой окраине города. Мы этого не знали, из-за чего один поезд пропустили. Но благо через два часа был ещё один.

© griphon. livejournal.com

Станция Rodriguez del Busto. Стела с официальным названием линии «Холмовский поезд».

© griphon. livejournal.com

Здание станции.

© griphon. livejournal.com

Висит список со всеми маршрутами компании Trenes Argentinos.

© griphon. livejournal.com

Поезд уже готов к отправлению.

© griphon. livejournal.com

Подвижной состав в последнее время обновляется по всей стране. Не обошёл стороной прогресс и эту линию. Вот такие рельсовые автобусы теперь курсируют на линии.

© griphon. livejournal.com

В момент нашего посещения линия проходила процедуру ребрендинга. По всей стране таблички закрашивают и приводят к единому стилю. Ну как в РЖД. Мы стали свидетелями непосредственного наклеивания новых табличек. На момент прихода на станцию, название на ней ещё было.

© griphon. livejournal.com

Линия узкоколейная, 1000 мм

© griphon. livejournal.com

На окнах машинистов стоят решётки для безопасности. Чтобы стёкла не побили.

© griphon. livejournal.com

Станция La Calera. В этот период на всех станциях на табличках не было названий.

© griphon. livejournal.com

© griphon. livejournal.com

Потихоньку поднимаемся в горы. Станция Casa Bamba.

© griphon. livejournal.com

Тут происходит скрещение со встречным поездом, поэтому стоянка в несколько минут. Пассажиры потихоньку высыпают на платформы.

© griphon. livejournal.com

Едем сквозь тоннели.

© griphon. livejournal.com

Практически метро!

© griphon. livejournal.com

После выезжаем на берег водохранилища Сан-Роке.

© griphon. livejournal.com

Пересекаем реку Коскин. Горы, точнее, холмы всё красивее и выше.

© griphon. livejournal.com

Предпоследняя станция Санта-Мария.

© griphon. livejournal.com

И вот прибываем в город-курорт Коскин.

© griphon. livejournal.com

Станция имеет упрощённый интерьер

© griphon. livejournal.com

© griphon. livejournal.com

Сам Коскин — курортный посёлок, полный всяких отелей и баров. Но долго тут гулять скучно.

© griphon. livejournal.com

Обратно вернулись до станции Cassafouth чтобы погулять по берегу водохранилища.

© griphon. livejournal.com

В кассе продаются довольно примитивные билеты в виде чека. А вот в самом поезде кондуктор продаёт билеты вот такого формата с выбиванием дырочками цены, даты и маршрута проезда. Мы, к сожалению, купили билеты в кассе, но я очень хотел получить себе такой в коллекцию. 

Решил попросить у других пассажиров, но они что-то испугались. Тогда я решил купить билет у кондуктора на одну остановку :) Когда он понял, что у меня уже проезд оплачен, а билет я себе хочу для коллекции, то просто подарил мне его. :)

© griphon. livejournal.com

Искупавшись в водохранилище, вернулись пешком до станции Сан-Роке.

© griphon. livejournal.com

Станция не производит впечатление действующей.

© griphon. livejournal.com

Ну реально. Тут может что-то ездить?

© griphon. livejournal.com

Кажется, что время тут совсем остановилось.

© griphon. livejournal.com

Тем не менее, станция вполне себе действующая. В отличие от большинства ей подобных в Аргентине.

© griphon. livejournal.com

Ну и, напоследок, два солнышка на берегу Санрокского водохранилища рядом со станцией. Одно заходит, другое — развевается на ветру.

© griphon. livejournal.com

В общем, если будете в тех краях — рекомендую съездить на этом поезде :)

© griphon. livejournal.com

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