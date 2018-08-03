Российские биатлонистки одержали долгожданную победу в эстафете

Довольно живописная узкоколейная линия, соединяющая второй город в стране с природным регионом Кордовские холмы (Sierras de Cordoba).

Линия не очень длинная. Сейчас действует только от Кордовы до Коскина (примерно 60 км).



Расписание. В день курсирует три рейса. Обратите внимание на цены. Сейчас доллар стоит 40 песо. Т. е. проезд вдоль всей линии (60 км) обойдётся вам меньше, чем в пол-доллара. Если ехать на более короткие расстояния, то выйдут совсем копейки. Автобус по тому же маршруту, обычно, в 10 раз больше.

Так, например, на момент поездки доллар стоил 20 песо. Билет «Родригес-дель-Бусто — Коскин» обошёлся нам в 5,80 песо (т.е. 25 центов), а автобусы — от 70 до 100 песо.

Поезд очень удобен для попадания в курортный регион Сьеррас-де-Кордова. Он популярен как у туристов, едущих погулять по горам, так и у кордовчан, желающих в выходные отдохнуть на природе. Ну и местные тоже в нём активно ездят.



Сами кордовские холмы, конечно, несравнимы по красоте и величественности с доминирующими на континенте и в стране Андами. Но, несмотря на это, оно вполне себе уютное и приятное место, куда можно заехать.



Начинается линия от второго вокзала — станции Alta Cordoba (Кордова-Верхняя). Станция находится в нескольких километрах от вокзала Кордова-главная, до центра туда можно дойти пешком.

Однако в момент нашего посещения шёл ремонт, и поезда отправлялись с мелкой станции Родригес-дель-Бусто, расположенной на далёкой окраине города. Мы этого не знали, из-за чего один поезд пропустили. Но благо через два часа был ещё один.



Станция Rodriguez del Busto. Стела с официальным названием линии «Холмовский поезд».



Здание станции.



Висит список со всеми маршрутами компании Trenes Argentinos.



Поезд уже готов к отправлению.



Подвижной состав в последнее время обновляется по всей стране. Не обошёл стороной прогресс и эту линию. Вот такие рельсовые автобусы теперь курсируют на линии.



В момент нашего посещения линия проходила процедуру ребрендинга. По всей стране таблички закрашивают и приводят к единому стилю. Ну как в РЖД. Мы стали свидетелями непосредственного наклеивания новых табличек. На момент прихода на станцию, название на ней ещё было.



Линия узкоколейная, 1000 мм



На окнах машинистов стоят решётки для безопасности. Чтобы стёкла не побили.



Станция La Calera. В этот период на всех станциях на табличках не было названий.



Потихоньку поднимаемся в горы. Станция Casa Bamba.



Тут происходит скрещение со встречным поездом, поэтому стоянка в несколько минут. Пассажиры потихоньку высыпают на платформы.



Едем сквозь тоннели.



Практически метро!



После выезжаем на берег водохранилища Сан-Роке.



Пересекаем реку Коскин. Горы, точнее, холмы всё красивее и выше.



Предпоследняя станция Санта-Мария.



И вот прибываем в город-курорт Коскин.



Станция имеет упрощённый интерьер



Сам Коскин — курортный посёлок, полный всяких отелей и баров. Но долго тут гулять скучно.



Обратно вернулись до станции Cassafouth чтобы погулять по берегу водохранилища.



В кассе продаются довольно примитивные билеты в виде чека. А вот в самом поезде кондуктор продаёт билеты вот такого формата с выбиванием дырочками цены, даты и маршрута проезда. Мы, к сожалению, купили билеты в кассе, но я очень хотел получить себе такой в коллекцию.

Решил попросить у других пассажиров, но они что-то испугались. Тогда я решил купить билет у кондуктора на одну остановку :) Когда он понял, что у меня уже проезд оплачен, а билет я себе хочу для коллекции, то просто подарил мне его. :)



Искупавшись в водохранилище, вернулись пешком до станции Сан-Роке.



Станция не производит впечатление действующей.



Ну реально. Тут может что-то ездить?



Кажется, что время тут совсем остановилось.



Тем не менее, станция вполне себе действующая. В отличие от большинства ей подобных в Аргентине.



Ну и, напоследок, два солнышка на берегу Санрокского водохранилища рядом со станцией. Одно заходит, другое — развевается на ветру.



В общем, если будете в тех краях — рекомендую съездить на этом поезде :)

