Александр Логинов победил на этапе Кубка мира по биатлону
- 11 января 2019, 18:01
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Он не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию на очень высокой скорости.
Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а тройку лидеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон.
Француз Мартен Фуркад остался за чертой призеров.
Для Логинова это уже пятое попадание на пьедестал в нынешнем сезоне и первая победа.
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