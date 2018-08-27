Александр Логинов победил на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Он не допустил ни одного промаха и прошел дистанцию на очень высокой скорости.

Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, а тройку лидеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон.



Француз Мартен Фуркад остался за чертой призеров.

Для Логинова это уже пятое попадание на пьедестал в нынешнем сезоне и первая победа.