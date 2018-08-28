СМИ: экс-биатлонист Шипулин может оказаться в Госдуме

Российский биатлонист Антон Шипулин, недавно сообщивший о завершении спортивной карьеры, намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы по Серовскому одномандатному округу № 174, расположенному в Свердловской области. Об этом в субботу со ссылкой на неназванный источник сообщает «Znak».

Согласно открытой информации, прежний депутат от 174-го округа Сергей Бидонько добровольно сложил свои парламентские полномочия в декабре 2018 года, заняв пост вице-губернатора Свердловской области.

В связи с тем, что кресла депутатов-одномандатников не могут переданы третьим лицам, избирателям Серовского округа в ближайшее время предстоит определиться с кандидатурой нового представителя в нижней палате парламента.

По информации издания, Бидонько, который в команде свердловского губернатора Евгения Куйвашева отвечает за внутреннюю политику региона, будет лично курировать избирательную компанию российского олимпийца.

Несколько часами ранее о личной встрече с Шипулиным сообщил и сам глава уральского региона. В своем Instagram он опубликовал совместную фотографию с экс-биатлонистом, сообщив, что тот «полон сил, энергии и планов».

С Антоном Шипулиным сегодня утром вдвоем пробежались на лыжах. Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет, — подписал снимок Евгений Куйвашев.

Сегодня провели совместную тренировку на лыжах и пообщались с нашим губернатором. Могу сказать, что Евгений Владимирович в отличной форме! Круто, когда руководитель региона готов на личном примере показать, насколько важно заниматься спортом, — прокомментировал аналогичное фото в своем профиле Антон Шипулин.

Напомним, о своем решении уйти из большого спорта триумфатор Олимпийских игр в Сочи объявил 25 декабря.

На старте карьеры Антон Шипулин занимался в Тюмени и Ханты-Мансийске. В 2006 году он переехал в Екатеринбург, чтобы продолжить тренировки под руководством Владимира Путрова.