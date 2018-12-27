Глава РУСАДА предупредил Путина о возможной изоляции российского спорта

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о риске изоляции российского спорта в грядущем 2019 году. Свои мысли по этому поводу руководитель организации изложил в письме, отправленном в четверг на имя президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Лишение статуса соответствия РУСАДА, центрального звена российской антидопинговой системы, которое за короткий период времени не только в полном объеме восстановило свою функциональность, но и стало одним из лучших в мире, что подтвердил успешно пройденный несколько недель назад аудит WADA, приведет к спортивной самоизоляции России, — считает Юрий Ганус.

По его словам, российский спорт оказался стоящим «на краю пропасти». Спортивный чиновник призвал главу государства защитить «настоящие и будущие поколения спортсменов» от дисквалификации и дискредитации.

В письме Юрия Гануса речь идет о проблемах, возникших у технических специалистов Всемирного антидопингого агенства (WADA), прибывших в Россию для инспекции проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Проверяющим не удалось извлечь необходимые данные из системы РУСАДА из-за того, что их оборудование не сертифицировано в соответствии с отечественным законодательством.

Мы используем все возможности, чтобы продавить ситуацию, чтобы до 31 декабря была обеспечена передача базы данных московской лаборатории, которая и так, по моему мнению, уже имеется у WADA. Просто сейчас это нужно сделать технически, — ранее заявлял Юрий Ганус.

Обеспечение доступа к пробам российских спортсменов до 31 декабря является одним из обязательных условий для полного возобновления полномочий Российского антидопингого агентства, сообщает портал NEWS.ru.

Напомним, статус РУСАДА был восстановлен в минувшем сентябре решением большинства членов исполнительного комитета WADA.