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Лукашенко назвал слухи об объединении с Россией притянутыми за уши

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи о возможном объединении республики с Россией.

Слишком много сегодня идет разговоров об объединении двух государств. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе, — сказал белорусский лидер на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.

Да и Россия на этот шаг пойти не может, отметил Лукашенко. Глава белорусского государства подчеркнул, что они с президентом РФ Владимиром Путиным пришли к выводу, что в сегодняшней повестке дня этот вопрос не стоит, сообщает агентство БЕЛТА.

Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит, — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что союз двух государств может развиваться только на равноправной основе.

Как писал «Ридус», в канун Нового года Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картофеля. По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, такой необычный подарок был сделан по просьбе самого президента России.

За несколько дней до этого Лукашенко зявил, что больше не считает Россию братским государством, а лишь ключевым внешним партнером Белоруссии.

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