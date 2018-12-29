Лукашенко поздравил Путина партией спецкартошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину несколько мешков картофеля. По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, такой необычный подарок был сделан по просьбе самого президента России.

Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич спросил у Владимира Владимировича, что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так — ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля, — рассказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь Лукашенко отметила, что в каждом из четырех специально подписанных мешков содержится отдельный сорт картофеля. По ее словам, некоторые из подаренных пасленовых предназначены для варки, другие для драников, третьи идеально подойдут для приготовления пюре.

Наталья Эйсмотнт также напомнила, что во время одного из своих прошлых визитов в Россию Лукашенко успешно выполнил и вторую часть пожелания своего российского коллеги, подарив тому белорусского сала, передает «Интерфакс».

Два года назад президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в свое время перешел на «бескартофельную» диету по совету Дмитрия Медведева.