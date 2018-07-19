Знаки зодиака нарисовали в образах мультяшных героинь
- 09 января 2019, 16:33
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Переосмысливать известные образы давно стало модным в творческой среде. Для художников это лишний повод потренировать руку, а для зрителей — посмотреть на любимых героев другими глазами. Художница из Гонконга Бонни Пэнг (Bonnie Pang) зарабатывает на жизнь тем, что рисует иллюстрации для детских книг, а в свободное время любит создавать забавные комиксы об отношениях со своим парнем. Не так давно девушка решила вдохнуть новую жизнь в привычные всем образы знаков зодиака и изобразила их в игривых мультяшных обликах. Получилось довольно мило и узнаваемо.
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Ранее «Ридус» рассказывал, как питерская художница хуманизировала знаки зодиака, превратив их в людей — очень модных людей.
Другая иллюстратор представила зодиакальный круг в образах мистических ведьм, а ещё одна сделала знаки зодиака ведьмами с кошками.
Также разные художники изображали знаки в виде забавных бабок и персонажей фильмов ужасов.
Рисовали их в образах мифических богинь и причудливых кошек.
А визажистки показывали знаки зодиака на своём лице с помощью искусного макияжа.
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