Знаки зодиака нарисовали в образах мультяшных героинь

Переосмысливать известные образы давно стало модным в творческой среде. Для художников это лишний повод потренировать руку, а для зрителей — посмотреть на любимых героев другими глазами. Художница из Гонконга Бонни Пэнг (Bonnie Pang) зарабатывает на жизнь тем, что рисует иллюстрации для детских книг, а в свободное время любит создавать забавные комиксы об отношениях со своим парнем. Не так давно девушка решила вдохнуть новую жизнь в привычные всем образы знаков зодиака и изобразила их в игривых мультяшных обликах. Получилось довольно мило и узнаваемо.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Ранее «Ридус» рассказывал, как питерская художница хуманизировала знаки зодиака, превратив их в людей — очень модных людей.

Другая иллюстратор представила зодиакальный круг в образах мистических ведьм, а ещё одна сделала знаки зодиака ведьмами с кошками.

Также разные художники изображали знаки в виде забавных бабок и персонажей фильмов ужасов.

Рисовали их в образах мифических богинь и причудливых кошек.

А визажистки показывали знаки зодиака на своём лице с помощью искусного макияжа.