Знаки зодиака нарисовали в образах мистических ведьм

Российская художница, известная в Сети под ником Ирэн Хоррорс (Iren Horrors), ещё в юности увлеклась творчеством Тима Бёртона и мистицизмом. Это определённо повлияло на её творчество. Девушка любит рисовать в готическом стиле. Среди её рисунков можно встретить богинь, колдуний, нимф и других тёмных волшебниц. По словам Ирэн, сначала она набрасывает эскиз карандашом на бумаге, затем раскрашивает рисунок акварелью, а после доводит до блеска в фотошопе. Один из её проектов — знаки зодиака, которые художница изобразила ведьмами.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Ранее «Ридус» рассказывал, как питерская художница хуманизировала знаки зодиака, превратив их в людей — очень модных людей.

Также разные художники изображали знаки в виде забавных бабок и персонажей фильмов ужасов. Рисовали в образах мифических богинь и причудливых кошек.

А визажистки показывали знаки зодиака на своём лице с помощью искусного макияжа.