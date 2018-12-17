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Знаки зодиака изобразили ведьмами с кошками

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  • 14 декабря 2018, 13:37
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Художница Вивьен Санисло (Vivien Szaniszlo) признаётся, что полюбила рисовать с детства. Её работы отличаются яркими цветами и сюрреалистичностью. В своём новом творческом фотопроекте девушка изобразила знаки зодиака в виде ведьм в окружении кошек. Получилось впечатляюще.

«У меня дома живёт четыре кошки. Одну из них я нашла на улице маленькой и слабой, и она стала моей лучшей подругой. Когда я рисую, она всегда сидит рядом. Моя кошечка и вдохновила меня на создание этого фотопроекта. В каждом рисунке я попыталась передать характерные черты знаков зодиака», — рассказала художница.

Овен

Телец 

Близнецы 

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы

Ранее «Ридус» писал, как питерская художница хуманизировала знаки зодиака, превратив их в людей — очень модных людей.

Также разные художники изображали знаки в виде забавных бабок и персонажей фильмов ужасов. Рисовали в образах мифических богинь и причудливых кошек

А визажистки показывали знаки зодиака на своём лице с помощью искусного макияжа.

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