В Москве в два раза вырос штраф за неоплату парковки
- 09 января 2019, 12:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице с 9 января штраф за неоплаченную парковку увеличился в два раза — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
Как писал «Ридус», принятый Мосгордумой документ, вносящий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным 27 декабря.
В сопроводительных документах отмечалось, что это решение связано с желанием столичных властей «обеспечить соразмерность стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости».
Новый штраф начал применяться с сегодняшнего дня, так как с 31 декабря по 8 января парковка в Москве была бесплатной, сообщает «Интерфакс».
С 15 декабря 2018 года в Москве были введены повышенные тарифы на уличную парковку: в некоторых районах города стоимость часа стоянки выросла до 380 рублей. Кроме того, в ряде районов отменена бесплатная парковка в воскресенье.
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