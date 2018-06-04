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В Москве в два раза вырос штраф за неоплату парковки

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© Артем Геодакян/ТАСС

В столице с 9 января штраф за неоплаченную парковку увеличился в два раза — с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

Как писал «Ридус», принятый Мосгордумой документ, вносящий изменения в городской Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным 27 декабря.

В сопроводительных документах отмечалось, что это решение связано с желанием столичных властей «обеспечить соразмерность стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости».

Новый штраф начал применяться с сегодняшнего дня, так как с 31 декабря по 8 января парковка в Москве была бесплатной, сообщает «Интерфакс».

С 15 декабря 2018 года в Москве были введены повышенные тарифы на уличную парковку: в некоторых районах города стоимость часа стоянки выросла до 380 рублей. Кроме того, в ряде районов отменена бесплатная парковка в воскресенье.

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